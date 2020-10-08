Пять дней осталось у депутатов городской думы седьмого созыва на получение удостоверений, а также на избрание председателя думы — главы города. Не успеют – всем составом лишатся полномочий.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 8 октября – «ПИК». Согласно ст. 131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» и Уставу города, первое заседание городской думы, на котором депутаты получают свои удостоверения и избирают председателя городской думы — главу города, должно состояться в течение 30 дней с момента выборов. 7 октября часть вновь избранных депутатов бойкотировали самое первое заседание городской думы.

Инцидент прокомментировал «ПИКу» и.о. главы администрации города Александр Срыбный:

— Произошедшее для нас было неожиданностью. Получается — бюджет города заморожен. Есть 600 тыс. руб., которые хотим направить на уборку территорий вокруг контейнерных площадок. Есть средства, которые нужно перераспределить из дорожного фонда на ямочный ремонт и установку «лежачих полицейских» на аварийных участках — на ул. Советской в мкр. Лиховском (где в этом году произошло три ДТП со смертельным исходом) и возле ЦГБ (где гонщики влетают в здание поликлиники).

Кроме того, нужно объявлять конкурс на замещение должности главы администрации Каменска. Далее. Городу надо готовиться к зиме… И по этим вопросам нужны решения думы.

Если были недопонимания между партиями, почему никто не обратился за помощью ко мне, никто не вышел на прямой диалог?

Это безответственно! Нужно принимать конструктивные решения, а не игнорировать заседания.

Ситуацию прокомментировали депутаты от других партий.

Никита Попов, «Единая Россия»:

— Странная ситуация произошла, и мало кто понял, чего хотят избранные депутаты от «Справедливой России» и КПРФ. Чтобы отстаивать права народа, надо как минимум прийти на заседание городской думы и уже там в открытой форме высказывать свои претензии и недовольства. На нас, как депутатов возлагается большая ответственность : мы должны вносить изменения в бюджет и другие проекты решений и нормативно-правовые акты. Но к этому мы приступить не можем, пока не состоится первое заседание и не будет назначен председатель городской думы — глава города.

Наталья Лапина, «Коммунисты России»:

— Если честно, я не ожидала, что будет именно так. То, что они так поступили, это их решение и выбор. Мое мнение: это наша вторая работа, и на нее надо ходить. Если что-то не устраивает, то — надо разбираться и обсуждать, ведь в споре рождается истина. Чтобы такое не повторилось, желательны консультации между представителями политических партий и депутатского корпуса. И инициатором должна выступать «Единая Россия».

Отметим, заседание городской думы запланировано на 12 октября.

Как пояснил «ПИКу» пока еще действующий председатель городской думы — глава города Алексей Черненко, если заседание не состоится, то за дело возьмется судебный орган, решением которого думу распустят, а избранные депутаты будут лишены возможности в дальнейшем баллотироваться.

В стране имеется подобная практика. Например, в 2008 г. разогнали городскую думу в Новошахтинске, когда депутаты в течение полугода не могли собрать кворум.

А. Черненко также сообщил, что приглашенный на заседание лидер фракции «Справедливая Россия» С. Косинов был не в курсе устроенного бойкота. По крайней мере, он так сказал главе.

Подчеркнем, полномочия думы шестого созыва и председателя городской думы — главы города А. Черненко заканчиваются после первого заседания думцев 7-го созыва, но не позднее 13 октября.