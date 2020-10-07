Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске не смогли выбрать главу города

власть

В Каменске не смогли выбрать главу города

Валентина Лагутина
Опубликовано

Первое заседание каменской городской думы седьмого созыва не состоялось из-за отсутствия кворума. Мероприятие бойкотировали депутаты от партий «Справедливая Россия» и КПРФ.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 октября — «ПИК». Главным вопросом повестки дня 7 октября было избрание председателя городской думы — главы города. Заседание было назначено на 10.00. Часть депутатов заняли свои места, часть осталась в коридоре администрации. 

В итоге И. Деев, который был уполномочен вести заседание как «старейший депутат» (согласно формулировке повестки), объявил, что всего собралось 12 человек, а это означает отсутствие кворума (не менее 2/3 от 20 избранных депутатов). Соответственно дума не полномочна проводить заседание по избранию председателя думы — главы города. 

На заседание не зарегистрировались избранные каменчанами в сентябре депутаты: С. Мерецкий – от «Коммунистов России», В Фарафонов, Н. Стрельцов, Е. Митрофанов, А. Маргарян, Е. Батраков – от «Справедливой России», И. Жадан, Ю. Ротарь – от КПРФ.

«Хотим внести ясность, что это не просто саботаж, а полнейшая дискриминация со стороны фракции «единороссов» в городской Думе. И мы хотим конструктивного диалога, и чтобы с нами считались», – прокомментировал «ПИКу» отсутствие депутатов на заседании от «Справедливой России» Е. Батраков

Кроме того, он предоставил письмо, которое справедливороссы передали в городскую думу управляющему делами А. Шпилькову, где изложена информация о том, почему часть депутатов проигнорировала первое заседание.

По регламенту повторное заседание дума должна провести в течение месяца.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 октября
Автор: 06.10.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В Каменске горят жилые дома в центре города

происшествия

В сгоревшем дотла доме чудом выжил маленький пинчер

происшествия

Хутор Муравлев в Каменском районе спасают сто человек

oбщество

Специалисты объяснили, почему на Дону образовалась пыльная буря

происшествия

В Каменске подсчитывают убытки после ночных пожаров
Реклама
Вверх