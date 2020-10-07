Первое заседание каменской городской думы седьмого созыва не состоялось из-за отсутствия кворума. Мероприятие бойкотировали депутаты от партий «Справедливая Россия» и КПРФ.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 октября — «ПИК». Главным вопросом повестки дня 7 октября было избрание председателя городской думы — главы города. Заседание было назначено на 10.00. Часть депутатов заняли свои места, часть осталась в коридоре администрации.

В итоге И. Деев, который был уполномочен вести заседание как «старейший депутат» (согласно формулировке повестки), объявил, что всего собралось 12 человек, а это означает отсутствие кворума (не менее 2/3 от 20 избранных депутатов). Соответственно дума не полномочна проводить заседание по избранию председателя думы — главы города.

На заседание не зарегистрировались избранные каменчанами в сентябре депутаты: С. Мерецкий – от «Коммунистов России», В Фарафонов, Н. Стрельцов, Е. Митрофанов, А. Маргарян, Е. Батраков – от «Справедливой России», И. Жадан, Ю. Ротарь – от КПРФ.

«Хотим внести ясность, что это не просто саботаж, а полнейшая дискриминация со стороны фракции «единороссов» в городской Думе. И мы хотим конструктивного диалога, и чтобы с нами считались», – прокомментировал «ПИКу» отсутствие депутатов на заседании от «Справедливой России» Е. Батраков.

Кроме того, он предоставил письмо, которое справедливороссы передали в городскую думу управляющему делами А. Шпилькову, где изложена информация о том, почему часть депутатов проигнорировала первое заседание.

По регламенту повторное заседание дума должна провести в течение месяца.