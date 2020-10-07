Семь лет – максимальная мера наказания, предусмотренная статьей Уголовного кодекса РФ, по которой будут судить каменского подростка, избившего мужчину и укравшего у него телефон.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 октября – «ПИК».

— Сегодня в суде он схватился вот так руками за решетку, смотрит на меня печальными глазами и говорит: «Наталья Васильевна, передайте мне, пожалуйста, булочки — очень хочется». Свои восемнадцать Игорь* встретит в тюрьме. А ведь мог бы стать знаменитым рэпером – речитативы пишет душевные. Талантливый парень», – рассказывает Наталья Громченко, старший помощник Каменского городского прокурора. – Малолетние преступники наше доверие рассматривают как слабость. И думают, что никто их не посадит. Да нет, посадят…

Общественность уже давно говорит о том, что преступность молодеет, а сами несовершеннолетние преступники становятся все более дерзкими и жестокими. Одни винят в этом культ насилия, навязанный с кинематографией, другие говорят о недостаточной заботе общества о бедных семьях, третьи утверждают, что избыток этой заботы породил поколение иждивенцев и тунеядцев, готовых на все ради шмоток, айфонов или наркотиков.

Так или иначе, а малолетних преступников реально сажают в тюрьмы. Но многие дети по-прежнему время от времени совершают жестокие преступления, не вполне отдавая себе отчет в том, что творят. Яркой иллюстрацией тому может послужить деяние 17-летнего каменчанина, чья жизнь стала катиться по наклонной, когда ему было еще 11.

– В поле зрения органов профилактики этот мальчик попал в 2013 году, – вспоминает Наталья Громченко. – Учился в школе, постоянно обращал на себя внимание отвратительным поведением. Позже стал мошенничать. Я лично нянчилась с ним, как со своим, на бокс его записывала, в секции разные. С мамой разговаривала неоднократно. Она одна его воспитывала – папа в семье то жил, то не жил, сам был судим. Генетика все-таки сказывается. После многократных бесед и профилактических мер было принято решение отправить нашего подопечного учиться в школу закрытого типа в Чертковский район. Чтобы попасть туда, достаточно оступиться один раз. И там не забалуешь. Игорю это пошло на пользу, как нам казалось. Там он отучился три года и вернулся.

Подросток пошел в один из каменских техникумов и поначалу держался, чтобы никому не нахамить и не навалять младшему. Однако то, что сдерживать свой бунтарский характер Игорь так и не научился, скоро стало понятно всем. Его не раз отчисляли из учебного заведения за неуспеваемость, прогулы и ужасное поведение. Потом опять принимали – по просьбам и обещаниям, что исправится. Однажды сотрудники полиции поймали его за управлением мотоциклом без прав, потом еще раз – уже пьяным – застукали на улице…

За нарушения ему выписывали штрафы, постоянно разговаривали, профилактировали. А он одно нам отвечал, вальяжно развалившись на стуле и затыкая матери рот: «Да понял я все!». Но, видимо, так и не понял, потому что начал красть. Попросит позвонить телефон и убежит, потом стал внаглую отбирать. Сначала у малолетних, потом у слабых – то у женщин, то у парней выпивших. Только за июль он совершил четыре грабежа — и все в выходные. Как на работу ходил. Интересно получается, я ему говорила: «Мы тебя днем боксу учим, а ночью ты отрабатываешь эти навыки на жителях города». Буквально две недели назад я с ним разговаривала и говорила ему в присутствии его мамы, что, если так дело и дальше пойдет, ты можешь сесть. Он на меня смотрит, клянется, что все понял, а в глазах полное безразличие. Понимаете, среди подростков почему-то существует четкое убеждение, что несовершеннолетних не сажают. Поверьте, сажают!

Каменский районный суд избрал подростку меру пресечения – заключение под стражу на два месяца. На скамью подсудимых его привело тяжкое преступление – он избил мужчину и отобрал у него деньги и телефон. Сейчас малолетний преступник ждет суда в СИЗО для несовершеннолетних в Новочеркасске. Статья** предусматривает лишение свободы до семи лет.

Эта история – еще одно доказательство того, что обществу надо уделять пристальное внимание воспитанию подростков, взрослые обязаны быть в курсе их занятий и интересов, пока подросшие мальчики и девочки не перешли «внезапно и вдруг» в статус детей-преступников. И тогда уже, к сожалению, речь пойдет не о воспитательных мерах, а о перевоспитательных, а также о статьях УК, скамье подсудимых и суровых приговорах.

*Имя изменено.

**ст. 161, ч. 2, п. «г» – грабеж с применением насилия.