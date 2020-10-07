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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Ростовскую область снова обрушатся сильные ветра

Из-за пыльной бури из Каменска почти не было видно парк «Лога». Фото из архива.

происшествия

На Ростовскую область снова обрушатся сильные ветра

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Опубликовано

Региональные ГУ МЧС предупреждают: до конца недели в области ожидается ухудшение погодных условий. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 октября – «ПИК». По данным областного гидрометцентра, с 7 по 10 октября на территории региона будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. В дневные часы температура не опустится ниже +20 градусов, зато в ночное время местами термометры будут показывать от +6 до +12, по востоку области +1…-1 градусов. Порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Возможно образование очередной пылевой бури.  

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Автор: 06.10.2020
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