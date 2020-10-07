Региональные ГУ МЧС предупреждают: до конца недели в области ожидается ухудшение погодных условий.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 7 октября – «ПИК». По данным областного гидрометцентра, с 7 по 10 октября на территории региона будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. В дневные часы температура не опустится ниже +20 градусов, зато в ночное время местами термометры будут показывать от +6 до +12, по востоку области +1…-1 градусов. Порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Возможно образование очередной пылевой бури.