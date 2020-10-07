С 8 октября автобусы, следующие по маршруту № 18 «Автовокзал — Комбинат», пойдут по новому расширенному расписанию.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 октября — «ПИК». Каменское ПАТП закупило два новых автобуса. Теперь есть возможность направлять на комбинат больше пассажирского транспорта.

В рабочие дни автобус № 18 будет выполнять 28 рейсов на комбинат и 27 — на автовокзал, в выходные — по 19 рейсов соответственно.

Маршрут № 18



Рабочие дни

От автовокзала: 5.55 6.30 6.46 7.10 7.50 8.10 8.26 8.56 9.15 9.28 10.17 10.31 11.22 11.55 12.20 13.00 13.20 14.02 14.22 14.51 15.33 16.06 16.41 17.00 17.20 17.42 18.02 18.31

От комбината: 6.30 7.10 7.30 7.45 8.25 8.45 9.00 9.27 9.46 10.00 10.50 11.05 11.57 12.55 13.31 13.51 14.40 14.53 15.20 16.10 16.40 17.15 17.31 17.51 18.16 18.33 19.30



Выходные дни

От автовокзала: 6.58 7.40 8.00 8.40 9.00 9.39 10.00 10.39 11.40 12.21 12.40 13.22 13.40 14.21 15.17 16.20 17.23 18.20 19.20

От комбината: 7.30 8.10 8.30 9.10 9.30 10.10 11.10 11.50 12.10 12.50 13.10 13.50 14.10 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50