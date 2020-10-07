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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донецкое предприятие выходит на европейский рынок

бизнес

Донецкое предприятие выходит на европейский рынок

Елена Жукова
Опубликовано

Донецкое предприятие ООО «АЛЬ ПАКО» по выпуску детских книг и развивающих игр запустило новые итальянские производственные линии. Это позволило резиденту Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Донецк» расширить ассортимент продукции и в разы нарастить объемы производства.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 7 октября  – «ПИК».  В городе планируют создать десятки новых рабочих мест для своих жителей и даже для каменчан.

С 2018 года «АЛЬ ПАКО» является резидентом ТОСЭР и успешно развивается. Крупные инвестиции вложены в приобретение автоматизированных линий для изготовления картонных книг.  Их доставили из Италии, где выполняли эксклюзивный заказ дончан. Подобных механизмов нет ни в России, ни в странах СНГ, утверждает руководство «АЛЬ ПАКО».

Продукцию донецкое предприятие поставляет в крупные сетевые магазины страны и в 2021 году планирует не только выход на европейский рынок, но и дальнейшее расширение, строительство нового корпуса для размещения типографского оборудования. Это необходимо для создания замкнутого цикла производства на собственных площадях. Тогда производители перестанут зависеть от печатников Ростова и Москвы.

Подробности проекта – в свежем «ПИКе» от 7 октября.

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Автор: 06.10.2020
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