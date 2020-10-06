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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Заморозку» накопительной части пенсий хотят продлить на четыре года

власть

«Заморозку» накопительной части пенсий хотят продлить на четыре года

Виктория Костовская
Опубликовано

Соответствующий законопроект внесло российское Правительство в Госдуму на прошлой неделе.

МОСКВА, 6 октября — «ПИК». В пояснительной записке, опубликованной в базе данных нижней палаты парламента, указано, что это решение «не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования».
По предварительным расчетам, если этот закон вступит в силу, перевод денег на обязательное пенсионное страхование из госбюджета в Пенсионный фонд может уменьшиться на 669,3 миллиарда рублей̆.
Напомним, до 2014 г. граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накопительной части пенсии или на страховую часть, тем самым увеличивая баллы для расчета размера пенсии.
С 2014 г. эти отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

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Автор: 06.10.2020
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