Знаки о запрете движения грузовых транспортных средств установили по обе стороны моста Каменск-Шахтинский — х. Красновка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 октября — «ПИК». Каменское отделение ГИБДД совместно с транспортной полицией в районе парка Маяковского, перед въездом на новый мост, проводят рейды по выявлению большегрузов и перегруженных автомобилей, которые едут на запрещающие знаки. Для этого были выставлены специальные весы. Теперь подобные мероприятия будут проводиться постоянно — чтобы не разрушили новый мост.