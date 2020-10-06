Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На новом мосту через Северский Донец ловят большегрузы

Фото из социальных сетей.

транспорт

На новом мосту через Северский Донец ловят большегрузы

Валентина Лагутина
Опубликовано

Знаки о запрете движения грузовых транспортных средств установили по обе стороны моста Каменск-Шахтинский — х. Красновка.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 октября — «ПИК». Каменское отделение ГИБДД совместно с транспортной полицией в районе парка Маяковского, перед въездом на новый мост, проводят рейды по выявлению большегрузов и перегруженных автомобилей, которые едут на запрещающие знаки. Для этого были выставлены специальные весы. Теперь подобные мероприятия будут проводиться постоянно — чтобы не разрушили новый мост.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 октября
Автор: 06.10.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В Каменске горят жилые дома в центре города

происшествия

В сгоревшем дотла доме чудом выжил маленький пинчер

происшествия

Хутор Муравлев в Каменском районе спасают сто человек

происшествия

В Каменске подсчитывают убытки после ночных пожаров

oбщество

Специалисты объяснили, почему на Дону образовалась пыльная буря
Реклама
Вверх