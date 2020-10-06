Неравнодушные люди уже помогли вещами семье, чей дом сгорел в центре Каменска 30 сентября. Управление социальной защиты выделило погорельцам 66 тыс. руб.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 октября — «ПИК». По информации и.о. главы администрации города Александра Срыбного, местные власти готовы предоставить пострадавшим муниципальное жилье. Также А. Срыбный обещал обратиться к местным предпринимателям и руководителям организаций, которые могут помочь, например, с вывозом мусора и пр.



По словам хозяйки сгоревшего дома Екатерины Мякишевой, скорейшего решения требует вопрос покупки новой инвалидной кровати для ее брата Олега — инвалида 1 группы, а это больше 100 тыс. руб. Прежняя сильно обгорела, полностью вышла из строя электроника.

Также сейчас семье нужна физическая помощь людей — надо разобрать разрушенные строения, вывезти груды мусора. Погорельцы будут очень благодарны, если им помогут и со строительным материалом — финансово им не потянуть.

Для тех, кто хочет и может помочь погорельцам, – номер карты Сбербанка:

5469 5200 1579 0512, Екатерина Ивановна Мякишева.

Если вы желаете помочь брату Екатерины – Олегу, вы можете перечислять деньги на карту его мамы — Кульневой Татьяны Васильевны: 6390 0252 9085 5102 96.