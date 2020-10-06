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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменским погорельцам нужна инвалидная кровать

oбщество

Каменским погорельцам нужна инвалидная кровать

Каменским погорельцам нужна инвалидная кровать

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Неравнодушные люди уже помогли вещами семье, чей дом сгорел в центре Каменска 30 сентября. Управление социальной защиты выделило погорельцам 66 тыс. руб.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 октября — «ПИК». По информации и.о. главы администрации города Александра Срыбного, местные власти готовы предоставить пострадавшим муниципальное жилье. Также А. Срыбный обещал обратиться к местным предпринимателям и руководителям организаций, которые могут помочь, например, с вывозом мусора и пр.
 
По словам хозяйки сгоревшего дома Екатерины Мякишевой, скорейшего решения требует вопрос покупки новой инвалидной кровати для ее брата Олега — инвалида 1 группы, а это больше 100 тыс. руб. Прежняя сильно обгорела, полностью вышла из строя электроника.
Также сейчас семье нужна физическая помощь людей — надо разобрать разрушенные строения, вывезти груды мусора. Погорельцы будут очень благодарны, если им помогут и со строительным материалом — финансово им не потянуть. 

Для тех, кто хочет и может помочь погорельцам, – номер карты Сбербанка: 
5469 5200 1579 0512, Екатерина Ивановна Мякишева

Если вы желаете помочь брату ЕкатериныОлегу, вы можете перечислять деньги на карту его мамы — Кульневой Татьяны Васильевны: 6390 0252 9085 5102 96

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Автор: 06.10.2020
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