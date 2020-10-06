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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский центральный пляж до сих пор не сдали

oбщество

Каменский центральный пляж до сих пор не сдали

Каменский центральный пляж до сих пор не сдали

Виктория Костовская
Опубликовано

Завершение работ по благоустройству центрального городского пляжа по программе «Комфортная городская среда» было намечено на 30 сентября.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 октября — «ПИК». По состоянию на 6 октября большая часть работы уже выполнена — уложена тротуарная плитка, заасфальтирована будущая велодорожка, проложены электролинии пляжного освещения, высажены деревья. Кроме того, на пляже установлены наблюдательная вышка и деревянный навес.
Однако работ у строителей еще много. В частности, не довезли грунт для газонов, не установили фонари и скамейки, не оборудовали спортивную площадку, не все растения высадили, что запланировали.
О том, что помешало строителям выполнить работы в срок, читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 14 октября.

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Автор: 06.10.2020
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