Завершение работ по благоустройству центрального городского пляжа по программе «Комфортная городская среда» было намечено на 30 сентября.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 октября — «ПИК». По состоянию на 6 октября большая часть работы уже выполнена — уложена тротуарная плитка, заасфальтирована будущая велодорожка, проложены электролинии пляжного освещения, высажены деревья. Кроме того, на пляже установлены наблюдательная вышка и деревянный навес.

Однако работ у строителей еще много. В частности, не довезли грунт для газонов, не установили фонари и скамейки, не оборудовали спортивную площадку, не все растения высадили, что запланировали.

О том, что помешало строителям выполнить работы в срок, читайте в следующем номере газеты «ПИК» от 14 октября.