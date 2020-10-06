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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские полицейские ищут наркопритоны

происшествия

Каменские полицейские ищут наркопритоны

Валентина Лагутина
Опубликовано

С 5 октября на территории города стартовала оперативно-профилактическая операция «Притон-2020».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 6 октября — «ПИК». Цель мероприятия заключается в выявлении и пресечении преступлений, связанных с организацией притонов для потребления наркотических средств. Операция проводится в два этапа: с 5 по 25 октября и с 26 по 30 октября. Информацию о фактах, связанных с организацией или содержанием притонов, сообщать по телефонам МО МВД РФ «Каменский»: 7-28-31, 7-28-30.

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Автор: 06.10.2020
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