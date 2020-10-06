анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 октября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 41-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Огонь лишил кола и двора. Из-за стечения роковых обстоятельств — ураганного ветра, засухи, многочисленных ландшафтных пожаров, на тушении которых были заняты каменские спасатели, семья с несовершеннолетними детьми в Каменске потеряла и жилье, и работу. В хуторе Муравлеве стихия оставила без крыши над головой четырнадцать семей. »4
- Кому ехать на комбинат на автобусе? Новое расширенное расписание движения автобуса по маршруту №18. /7
- Вирус крепчает, госпиталь полный. Каменск лидирует среди городов региона, не считая Ростова, по прибавлению зараженных ковидом граждан. /2-3
- Муравлев спасали целые сутки. В сгоревшем хуторе Муравлеве Каменского района до сих пор действует режим ЧС. /5
- Почему на улицах темно. Оказалось, что воздушные электролинии на некоторых улицах Каменска — не городские, а значит, света не будет… /10-11
- Каменские понтонеры попали в Книгу рекордов Гиннесса. А также шокировали иностранных наблюдателей на учениях «Кавказ-2020»./22-23
- Больше не мать. Еще в 2015 году у нерадивой матери забрали троих детей. Смирилась она с этим быстро и не вспоминала о детях целых пять лет. А в этом году решила вернуть их назад. Материнские чувства взыграли? Нет… /8