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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 октября

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Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 41-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Огонь лишил кола и двора. Из-за стечения роковых обстоятельств — ураганного ветра, засухи, многочисленных ландшафтных пожаров, на тушении которых были заняты каменские спасатели, семья с несовершеннолетними детьми в Каменске потеряла и жилье, и работу. В хуторе Муравлеве стихия оставила без крыши над головой четырнадцать семей. »4
  • Кому ехать на комбинат на автобусе? Новое расширенное расписание движения автобуса по маршруту №18. /7
  • Вирус крепчает, госпиталь полный. Каменск лидирует среди городов региона, не считая Ростова, по прибавлению зараженных ковидом граждан. /2-3
  • Муравлев спасали целые сутки. В сгоревшем хуторе Муравлеве Каменского района до сих пор действует режим ЧС. /5
  • Почему на улицах темно. Оказалось, что воздушные электролинии на некоторых улицах Каменска — не городские, а значит, света не будет… /10-11
  • Каменские понтонеры попали в Книгу рекордов Гиннесса. А также шокировали иностранных наблюдателей на учениях «Кавказ-2020»./22-23
  • Больше не мать. Еще в 2015 году у нерадивой матери забрали троих детей. Смирилась она с этим быстро и не вспоминала о детях целых пять лет. А в этом году решила вернуть их назад. Материнские чувства взыграли? Нет… /8

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анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 7 октября
Автор: 06.10.2020
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