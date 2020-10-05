Эксперты французского инвестбанка Natixis оценили уровень благосостояния и финансовой безопасности пенсионеров из 44 стран.

МОСКВА, 5 октября – «ПИК». Рейтинг стран был составлен на основе глобального индекса пенсионного обеспечения, который учитывает такие показатели, как уровень процентных ставок, производства и равенства доходов в стране, размер государственного долга и т.д.

По итогам исследования лучшей страной для жизни пенсионеров признали Исландию. На втором месте расположилась Швейцария, на третьем – Норвегия. 16-ю позицию заняли США.

В блок худших для жизни на пенсии стран попали Литва (35 место), Латвия (36-е) и Греция (41-е). Абсолютным аутсайдером рейтинга стала Россия, занявшая последнее 44-е место. Остается добавить, что в исследовании использовались данные за 2019 год, которые не учитывают всплеск безработицы в связи с пандемией COVID-19.