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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Россия возглавила список худших стран для жизни пенсионеров

oбщество

Россия возглавила список худших стран для жизни пенсионеров

Россия возглавила список худших стран для жизни пенсионеров

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Эксперты французского инвестбанка Natixis оценили уровень благосостояния и финансовой безопасности пенсионеров из 44 стран. 

МОСКВА, 5 октября – «ПИК». Рейтинг стран был составлен на основе глобального индекса пенсионного обеспечения, который учитывает такие показатели, как уровень процентных ставок, производства и равенства доходов в стране, размер государственного долга и т.д.

По итогам исследования лучшей страной для жизни пенсионеров признали Исландию. На втором месте расположилась Швейцария, на третьем – Норвегия. 16-ю позицию заняли США. 

В блок худших для жизни на пенсии стран попали Литва (35 место), Латвия (36-е) и Греция (41-е). Абсолютным аутсайдером рейтинга стала Россия, занявшая последнее 44-е место. Остается добавить, что в исследовании использовались данные за 2019 год, которые не учитывают всплеск безработицы в связи с пандемией COVID-19. 

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Автор: 29.09.2020
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