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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На выходные в Каменске зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом

здоровье

На выходные в Каменске зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом

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Опубликовано

В воскресенье 4 октября Каменск наряду с Ростовом лидировал в списке городов, в которых выявлено больше всего инфицированных коронавирусной инфекцией.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 5 октября – «ПИК». По данным Роспотребнадзора, в Ростове за сутки с 3 по 4 октября было зарегистрировано 77 вновь заболевших, Каменске – 24. По состоянию на утро 5 октября, всего в стационарах региона проходят лечение 1629 пациентов. Среди заболевших 29,5% – в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% – от 46 до 65 лет, 22,6% – от 66 до 79 лет, 6,4% — старше 80 лет, 4,7% — дети. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 109 человек. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в области стали 532 человека. Коэффициент распространения инфекции в регионе – 1,1. 

Сегодня в Каменске зарегистрирован один новый ковидный больной. 

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Автор: 29.09.2020
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