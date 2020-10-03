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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жители хутора Муравлева насчитали четырнадцать сгоревших домов

происшествия

Жители хутора Муравлева насчитали четырнадцать сгоревших домов

Хутор Муравлев после пожара. Фото из instagram, пользователь: @spygoodbye

Жители хутора Муравлева насчитали четырнадцать сгоревших домов

Всего в хуторе 50 домов, где проживают 94 человека.
Евгения Чеботарёва
Опубликовано

По информации главы администрации Каменского района Владимира Шевченко, в х. Муравлеве в результате ландшафтного пожара сгорели десять домовладений. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 октября – «ПИК». По подсчетам пострадавших огонь унес 14 домов, и это не считая хозпостроек, а также автомобилей.

Глава района заверил, что погорельцам, потерявшим собственное жилье, будет оказана помощь. Но пока еще не все пострадавшие подали заявления в администрацию.  

 — Мы тоже планируем обратиться к властям. Хотя наш дом и удалось отбить, мы потеряли почти все хозяйство, — рассказывает Ольга Иванова, которая переехала на родину мужа в х. Муравлев из Башкирии. — У нас горели сараи. Мы потеряли сенозаготовки, которых нам бы хватило до весны. Погибла почти вся птица, было 100 голов (куры, утки, индоутки). Чудом уцелели восемь козочек и шестнадцать собак декоративных пород.

По словам Ольги, местные жители уже после полудня 1 октября поняли, что пожар, который полыхает в Белокалитвинском районе, движется в их сторону. Люди пытались сделать все, чтобы предотвратить беду — запасались водой, окапывали территорию, рубили деревья… Но уже через два часа стихия накрыла Муравлев. Огонь с сухой травы стремительно перебрасывался на деревья и дома. Почти сутки хутор пытались спасти местные жители и спасатели.

О том, кто еще пострадал в Муравлеве и кому требуется помощь, читайте на сайте gazetapik.ru и в свежем номере «ПИКа» от 7 октября.

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Автор: 29.09.2020
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