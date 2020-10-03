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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В сгоревшем хуторе Муравлеве Каменского района действует режим ЧС

В хуторе Муравлев после пожара.

происшествия

В сгоревшем хуторе Муравлеве Каменского района действует режим ЧС

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Режим чрезвычайной ситуации действует на восьми территориях региона, пострадавших от пожаров, — в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Каменском, Константиновском, Милютинском, Тацинском, Цимлянском районах.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 3 октября – «ПИК». По информации главы администрации Каменского района Владимира Шевченко, режим чрезвычайной ситуации продлится на территории наиболее пострадавшего от пожара х. Муравлева до тех пор, пока не решатся все вопросы, касающиеся помощи жителям хутора.

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Автор: 29.09.2020
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