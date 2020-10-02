Предположения жителей пос. Южного об очередном возгорании на каменском полигоне ТКО опроверг директор ООО «КПП» Валерий Лощилов, в ведении которого находится данный объект.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 октября — «ПИК». — В течение предыдущих трех дней вокруг полигона горела трава. Искры попали на полигон. Однако масштабного возгорания удалось избежать. На данный момент на полигоне происходит тление мусора. Мы засыпаем эти участки грунтом. Техника работает.