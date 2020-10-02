По данным городского оперштаба, за сутки по состоянию на 2 октября в Донецке опасную инфекцию обнаружили еще у четырех человек.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 октября – «ПИК». Всего за время пандемии были инфицированы 257, из них 253 – жители Донецка. Выздоровели 239 горожан, шестеро умерли.

Из числа выявленных заболевших пятеро пациентов госпитализированы, в остальных случаях заболевание протекает без признаков ОРВИ. Другие инфицированные, среди которых есть школьники, получают лечение амбулаторно и находятся дома.