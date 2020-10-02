У владельцев домов, сгоревших в ландшафтном пожаре 2 сентября в Каменском районе, есть возможность получить финансовую компенсацию.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 октября — «ПИК». По словам каменского городского прокурора Владимира Рымашевского, три человека, потерявшие свои дома, получат финансовую компенсацию. Это те люди, у которых есть все бумаги, подтверждающие, что дома были их собственностью. Остальным семьям, не имеющим правоустанавливающих документов на недвижимость, стоит обратиться в суд, чтобы доказать, что они проживали в сгоревших домах и имеют право на эту собственность. После этого они смогут претендовать на компенсацию. Чтобы помочь пострадавшим составить исковые заявления в суд, создана специальная группа, в которую вошли в том числе и сотрудники администрации Каменского района.

— В конце сентября этот вопрос обсуждался на встрече погорельцев с и.о. прокурора Ростовской области Сергеем Паволиным, — комментирует В. Рымашевский. — На прием к нему обратились 11 человек, им даны разъяснения действующего законодательства о порядке и способах получения компенсационных выплат. По всем заявлениям, поступившим в ходе приема, организованы проверки, поставлена на контроль работа органов местного самоуправления по оказанию юридической помощи, защите интересов пострадавших на всех этапах возмещения вреда, причиненного в результате чрезвычайной ситуации. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.