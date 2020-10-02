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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пенсионный фонд Ростовской области ответит на вопросы каменчан

oбщество

Пенсионный фонд Ростовской области ответит на вопросы каменчан

Виктория Костовская
Опубликовано

Прямая телефонная линия по вопросам внедрения электронных трудовых книжек состоится в понедельник 5 октября с 10.00 до 11.00.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 октября — «ПИК». Задать свои вопросы можно будет по телефону горячей линии: 8 (863) 306-10-94. Разъяснения о том, кому стоит заводить электронные трудовые книжки и что делать с бумажными документами, будут давать начальник отдела организации персонифицированного учета и хранения документов областного ПФР Елена Малишкевич и замначальника отдела правового надзора и контроля Государственной инспекции труда в Ростовской области Виктория Капацевич.

Напомним, с 2020 г. начался переход на электронные трудовые книжки. В связи с этим до 31 декабря 2020 г. работающим гражданам необходимо подать работодателю заявление о переходе на электронную трудовую книжку или о сохранении бумажной трудовой. С 2020 г. работодатели ведут учет сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде и отчитываются обо всех кадровых мероприятиях (приеме на работу, переводе, увольнении и т.д.) в Пенсионный фонд РФ.

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Автор: 29.09.2020
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