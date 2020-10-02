Прямая телефонная линия по вопросам внедрения электронных трудовых книжек состоится в понедельник 5 октября с 10.00 до 11.00.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 октября — «ПИК». Задать свои вопросы можно будет по телефону горячей линии: 8 (863) 306-10-94. Разъяснения о том, кому стоит заводить электронные трудовые книжки и что делать с бумажными документами, будут давать начальник отдела организации персонифицированного учета и хранения документов областного ПФР Елена Малишкевич и замначальника отдела правового надзора и контроля Государственной инспекции труда в Ростовской области Виктория Капацевич.

Напомним, с 2020 г. начался переход на электронные трудовые книжки. В связи с этим до 31 декабря 2020 г. работающим гражданам необходимо подать работодателю заявление о переходе на электронную трудовую книжку или о сохранении бумажной трудовой. С 2020 г. работодатели ведут учет сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде и отчитываются обо всех кадровых мероприятиях (приеме на работу, переводе, увольнении и т.д.) в Пенсионный фонд РФ.