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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Осенние каникулы в школах Ростовской области будут увеличены до двух недель

образование

Осенние каникулы в школах Ростовской области будут увеличены до двух недель

Фото из архива.

Осенние каникулы в школах Ростовской области будут увеличены до двух недель

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Идея отдыхать школьникам вдвое больше была озвучена 2 октября на заседании регионального штаба по коронавирусу.

Ростовская область, 2 октября — «ПИК». Глава управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев рекомендовал продлить осенние школьные каникулы в регионе. Губернатор Василий Голубев согласился. 

— Необходимо на этот период разобщить детей ради сохранения их здоровья. Ни о какой работе пришкольных площадок на время каникул не может идти речь, — добавил глава региона.

На сайте Правительства Ростовской области сообщается, что школьники должны пойти на каникулы одновременно, и длительность их должна быть не менее двух недель. Губернатор поручил региональному министерству образования определить сроки каникул. О введении внеплановых каникул в образовательных учреждениях не говорили.

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Автор: 29.09.2020
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