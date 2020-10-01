Вся семья каменчан спаслась, но теперь погорельцам требуется помощь.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 октября — «ПИК». Сообщение о возгорании на ул. Горького поступило на пульт 112 в 20.50. Сообщалось, что загорелось нежилое строение.

Да, так и было, — рассказывает о вчерашнем страшном вечере Екатерина Мякишева. — Мы все были дома. Когда мама увидела, что у соседей загорелся сарай, мы схватили ведра и попытались затушить огонь самостоятельно. На всякий случай выгнала машину из гаража. Но порывы ветра были такие сильные, что огонь перекинулся на наш дом. Когда приехали пожарные, второй этаж уже вовсю полыхал, огнем занялось соседнее здание — мой салон красоты. Я, мама и дети выскочили из дома в домашней одежде. Брата пришлось выносить на руках — он инвалид. Животные сами убегали: черепаха через дорогу — к соседям, кошки — во двор. А маленький пинчер Микки остался в горящем доме… Когда в три часа ночи потушили пожар, мы обнаружили его живым! Малыш чудом спасся, он спрятался на кухне.

Ликвидировать пожар в центре города удалось только ночью. Все это время жители соседних дворов пытались спасти от возгорания свои домовладения — ветер продолжал дуть, и снопы искр и головешек щедро разлетались во все стороны.

В итоге соседняя хозяйственная постройка, откуда начался пожар, сгорела полностью. В руины превратился частный двухэтажный дом. Уничтожено все — документы, вещи, бытовая техника, мебель… Серьезно пострадал салон красоты. Екатерина пытается восстановить его в первую очередь. Это был единственный ее источник дохода. Имущество застраховано не было.

Сейчас семья Екатерины — дети мама, брат — поселилась временно у знакомых. Уточним, что в семье двое детей, одна девочке девять лет, второй — двенадцать лет. Домой срочно приехал муж Екатерины. Он у нее военный, когда случилась трагедия, проходил лечение в госпитале, но пришлось прервать.

По словам хозяйки дома, в соцслужбах обещают помощь в восстановлении документов, также неравнодушные люди уже пообещали найти инвалидную кровать для брата.

Мы по опыту знаем, что в нашем городе живет много добросердечных людей, которые всегда готовы отозваться на чужую беду. С ними вместе «ПИК» не раз помогал погорельцам, попавшим в аварии детям, пожилым одиноким людям.

Вот и сейчас, дорогие каменчане, нам надо проявить деятельное сострадание к попавшей в беду семье, ведь они потеряли буквально все, и не по своей вине.

Для тех, кто хочет и может помочь семье Мякишевых, – номер карты Сбербанка:

5469 5200 1579 0512

Екатерина Ивановна Мякишева.