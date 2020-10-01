Почти сутки — с обеда 30 сентября до 6.00 1 октября — в нескольких сельских поселениях Каменского района не было электричества.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 октября — «ПИК». Оказались без света все хутора Красновского, Астаховского, Старостаничного, Гусевского поселений.

Как пояснил корреспонденту «ПИКа» начальник районного РЭС Валерий Дегтев, подачу электроосвещения было решено отключить, чтобы не сгорели хутора. Ведь когда начинается пожар, то прежде чем начать тушить, нужно обесточить конкретный район, дождаться приезда пожарных, а это затягивает процесс тушения.

Все отключения были согласованы с главой Каменского района Владимира Шевченко.

Около 22.00 30 сентября мы начали включать свет. Но через полчаса решили-таки отключить его на всю ночь, — рассказал Валерий Игоревич. — Порывы ветра достигали 30 м/с. Если бы ветки коснулись провода и начался пожар, потушить его быстро вряд ли бы удалось.

Также он отметил, что 1 октября на областном совещании губернатор В. Голубев поддержал идею каменских чиновников отключать свет во время ураганных ветров и посоветовал главам других районов поступать так же.

Что касается причин многочисленных пожаров 30 сентября, тут дело, по мнению В. Дегтева, в небрежном обращении с огнем самих хуторян. В результате перехлеста проводов возгорание травы от искры маловероятно — она летит в направлении ветра и успевает погаснуть еще в воздухе. Возгорание более вероятно от оборвавшегося провода.

По прогнозам синоптиков, ураганный ветер в Ростовской области будет до конца следующей недели.