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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске подсчитывают убытки после ночных пожаров

Двухэтажный дом на ул. Горького выгорел полностью.

происшествия

В Каменске подсчитывают убытки после ночных пожаров

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Минувшей ночью многие каменчане дежурили возле своих домовладений.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 октября  – «ПИК». Люди опасались, что малейшая искра может привести к еще большим пожарам. Загорелись два частных дома на перекрестке ул. Горького и пер. Астаховского. 
Шквалистый ветер не утихал до поздней ночи, поэтому улицы частного сектора, даже в центре города, где особенно плотная застройка, оказались в зоне риска. Усугубляли ситуацию свалки мусора, заросли сухой травы (не только в степи и на пустырях, но и на городских улицах). 
Сообщения в соцсетях и мессенджерах напоминали фронтовые сводки: «Кругом все горит: дома, степь, мыши бегут с полей!», «Сильный ветер, огонь распространяется с огромной скоростью!»
По информации заместителя начальника ПЧ № 27 А. Быкадорова, на ул. Горького, 52 загорелась хозпостройка, огонь перекинулся на двухэтажный дом, баню и рядом стоящий салон красоты. Общая площадь возгорания составила 250 кв. метров. Все строения сгорели практически полностью. К счастью, люди не пострадали.

Наутро 1 октября все пожары в черте города и рядом с ним были потушены, в том числе на ул. Горького, в парке Победы, на территории п. Южного, а также в районе х. Поповка, Малая Каменка, Богданов.  

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Автор: 29.09.2020
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