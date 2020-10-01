транспорт
В Каменске будет меньше автобусов на дачи
С 1 октября в связи с уменьшением числа пассажиров и ростом числа заболевших коронавирусом сокращается почти вдвое количество рейсов автобусов №№ 13 и 17.
Маршрут № 13
от автовокзала: 7.26 15.17
от с/т «Геолог»: 8.17 16.10
от пос. Южного: 8.37 16.30
Маршрут № 17
от автовокзала: 6.00 13.11 17.15
от с/т «Химик»: 6.47 13.59 18.02
Как пояснил директор Каменского ПАТП Геннадий Ермольченко, дальнейшие изменения в график работы городских маршрутов будут вноситься с учетом пожеланий пассажиров.