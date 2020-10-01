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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Специалисты объяснили, почему на Дону образовалась пыльная буря

Из-за пыльной бури из Каменска почти не видно парк «Лога».

oбщество

Специалисты объяснили, почему на Дону образовалась пыльная буря

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30 сентября днем многие районы области оказались во власти песчаной бури. Пыль и песок поднялись в воздух из-за ураганного ветра.

Ростовская область, 1 октября – «ПИК». Многие жители региона, включая Каменск, наблюдали необычную туманную пелену, из-за которой значительно ухудшилась видимость. 1 октября видимость стала лучше, но порывы ветра продолжали вздымать почву и песок в воздух, образуя пыльное марево. 

По мнению экспертов Южного научного центра РАН, в возникновении пыльной бури повинны три фактора: сильный ветер, иссушенность и распыленность верхнего слоя почвы и отсутствие защитного слоя растительности. Мощные порывы ветра образуются в зоне столкновения циклона и антициклона в результате перепада атмосферного давления. Они-то и переносят частицы почвы (легкие – уносит на значительное расстояние, а тяжелые падают, выбивая новые частицы, которые вовлекаются во всеобщее движение). 

По данным синоптиков, порывы ветра до 20 м/с будут наблюдаться до конца дня с последующим ослаблением 2 октября до 16 м/с. Но безветренная погода, по мнению метрологов, наступит не скоро. Как минимум неделю ветер будет то ослабевать, то усиливаться, достигая 10-15 м/с. При этом мы будем наблюдать перепады температур: в ночные часы от +9 до +13 градусов, в дневные — от +16 до +23.     

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Автор: 29.09.2020
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