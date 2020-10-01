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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Спасатели из Краснодара прибыли в Каменск на помощь в тушении пожаров

происшествия

Спасатели из Краснодара прибыли в Каменск на помощь в тушении пожаров

Спасатели из Краснодара прибыли в Каменск на помощь в тушении пожаров

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

83 человека личного состава и 18 единиц техники приехали в город 1 октября.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 октября — «ПИК». Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю направлена в Каменск на помощь ростовским коллегам в связи крупными природными пожарами. Задача — мониторинг ситуации и оперативное реагирование в случае возникновения на территории указанного населенного пункта природного пожара.

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю оснащена техникой на шасси высокой проходимости с большим запасом огнетушащих веществ, соответствующим оборудованием и снаряжением, необходимым для выполнения задач по предназначению, — рапортует заместитель оперативной группы, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по Государственной противопожарной службе Андрей Потахов.

Спецтехника прибыла для оперативного реагирования по северу области. Где загорится, туда и поедут. Сейчас большая часть спасателей поехала в Белокалитвинский район на тушение лесного пожара. Вся спецтехника базируется на плацу возле бассейна «Жемчужина», спасатели будут ночевать рядом — в спортзале «Олимпийский» в спальных мешках, — комментирует и.о. главы администрации города Александр Срыбный.

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Автор: 29.09.2020
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