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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пожилых людей в Каменске поздравят на расстоянии

Работникам предпенсионного возраста помогут переобучиться

oбщество

Пожилых людей в Каменске поздравят на расстоянии

Пожилых людей в Каменске поздравят на расстоянии

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Опубликовано

Из-за пандемии праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека, который в России отмечается 1 октября, будут переведены в интернет

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 сентября – «ПИК». Специалисты социальной сферы, культуры и образования Каменска подготовили фестивали, концерты, фотовыставки, которые пройдут в онлайн-режиме. Посмотреть их можно в соцсетях. 
По данным Федеральной службы государственной статистики за 2017 год, в Каменске проживает 26 681 человек старше трудоспособного возраста. По состоянию на 28 сентября этого года на учете в Управлении соцзащиты состоят 530 граждан в возрасте от 90 до 100 лет, из них в возрасте ста лет — трое.

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Автор: 29.09.2020
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