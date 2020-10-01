Из-за пандемии праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека, который в России отмечается 1 октября, будут переведены в интернет

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 сентября – «ПИК». Специалисты социальной сферы, культуры и образования Каменска подготовили фестивали, концерты, фотовыставки, которые пройдут в онлайн-режиме. Посмотреть их можно в соцсетях.

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2017 год, в Каменске проживает 26 681 человек старше трудоспособного возраста. По состоянию на 28 сентября этого года на учете в Управлении соцзащиты состоят 530 граждан в возрасте от 90 до 100 лет, из них в возрасте ста лет — трое.