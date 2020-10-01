Ландшафтный пожар перекинулся к Муравлеву 1 октября со стороны Белой Калитвы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 1 октября – «ПИК». Из-за сильного шквалистого ветра огонь быстро распространился на строения. В тушении принимают участие 100 человек и 30 единиц пожарной техники.

По официальной информации пожаром уничтожено четыре жилых домов, пять нежилых и десять хозпостроек.

На 22.00 1 октября огонь удалось отбить от домов. На месте ЧП прибыли губернатор В. Голубев, его заместитель В. Артемов, директор областного департамента МЧС С. Панов.

Там полхутора горит! Мы свой дом еле отбили. Место пожара оцеплено полицией, близко к домам никого не пускают, — сообщили в редакцию «ПИКа» местные жители.

«Интерфакс» сообщает, что на 1 октября на территории Ростовской области возникли 174 пожара, из них ликвидированы 162, действуют 12 пожаров. Пожары в регионе бушуют второй день. Всего за минувшие сутки в Ростовской области зафиксировано 234 природных пожара на площади более 420 га.