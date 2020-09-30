Ветхое дерево не выдержало порывов шквалистого ветра 30 сентября и обрушилось на магазин автозапчастей, что на углу ул. Гагарина и пер. Крупской.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 сентября — «ПИК». При падении огромная ветка повредила крышу здания. Важно: если это дерево расположено на городской земле, то ущерб владельцам магазина будет обязана возместить администрация города.

Этот случай, кстати, не единственный в Каменске, произошедший сегодня. В городское Управление ГО и ЧС поступило около десятка подобных сообщений.