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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске продолжается вакцинация от гриппа

здоровье

В Каменске продолжается вакцинация от гриппа

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Опубликовано

По состоянию на 28 сентября 2020 года в городе привито 16% от общего количества населения. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 сентября – «ПИК». Вакцинация в городе продлится до середины ноября. В этом году в ходе прививочной кампании используются вакцины «Совигрипп» и «Флю-М». По состоянию на 28 сентября в Каменске привито от гриппа 14 227 человек, из них 1800 детей, 74 беременных женщины. 800 каменчан привиты за счет работодателей. 
По данным начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Каменске В. Тыквинской, заболеваемость ОРВИ в городе остается на неэпидемическом уровне и не выходит за пределы среднемноголетних показателей.
По данным Минздрава РФ, в 2020 году прогнозируется распространение вирусов гриппа A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019; B/Phuket/3073/2013.

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Автор: 29.09.2020
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