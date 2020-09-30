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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске едва не сгорел парк Победы

происшествия

В Каменске едва не сгорел парк Победы

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Основной пожар на Косоноговке удалось потушить спустя почти три часа после возгорания.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 сентября – «ПИК». 30 сентября вечером трава вспыхнула в низине парка Победы, около мостика. Эта часть бывшего котлована прилегает к жилым пятиэтажкам. Ветер стремительно  раздул пламя, и в считанные минуты огнём был охвачен весь котлован. Языки пламени доставали до стелы  Победы, подбирались к скамейкам. К месту возгорания сбежались местные жители, они подручными средствами пытались бороться с огнем, позже на подмогу приехали спасатели. К 20.00 в очаге возгорания еще тлела трава. Запах гари и дыма чувствуется по всему городу.

Напомним, в течение дня пожар бушевал на Южном, вечером загорелась степь вдоль трассы М4 «Дон» в районе Лиховского моста.

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Автор: 29.09.2020
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