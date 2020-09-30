Новый крест уже изготовлен и освящен. Его установят на следующей неделе.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 сентября – «ПИК». 30 сентября ураганный ветер сломал деревянный крест на куполе храма Успения Пресвятой Богородицы в станице Калитвенской. Менять накупольные кресты планировалось еще до бури — они были изготовлены из дерева и со временем пришли в негодность. Новые кресты изготовлены заранее в Волгодонске и уже освящены.

По словам благочинного Каменск-Шахтинского округа и Каменского района иерея Владислава Касьянова, новый крест – точная копия поврежденного. Но сделан он из металла, а значит, более долговечный и надежный. Новые кресты установят ориентировочно на следующей неделе.

Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Олег Лосев просит позвонить по тел.: +7-908-183-62-19 тех, у кого есть возможность помочь храму в восстановлении крестов.