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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ураган в Донецке повалил два дерева

В соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Донецке» дончане разместили фото обломившейся ветки на ул. Горноспасательной.

происшествия

Ураган в Донецке повалил два дерева

Елена Жукова
Опубликовано

Шквалистый ветер по состоянию на 15.00 30 сентября не повлек серьезных последствий для коммунального хозяйства и насаждений. Поступили сообщения лишь о двух поваленных деревьях.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 30 сентября – «ПИК». Конечно, не обошлось без порывов линий электропередачи. Судя по сообщениям горожан в донецкой группе «Проблемные вопросы» в мессенджере WhatsApp, электричество отключали в пос. Восточном, в пос. 21-й шахты, на Двадцатке, в пос. Гундоровском и Западном.
По данным МУП «Зеленый город», поступило два сообщения об упавших на проезжую часть деревьях – на пр. Мира и в квартале ВГСЧ. В других случаях речь идет о сломанных ветках, которые коммунальщикам тоже придется убирать. Вышел из строя светофор на перекрестке ул. Горького и Казакова из-за обрыва электролинии. О масштабных отключениях не сообщается.
Также жители пр. Ленина заметили слетающие листы с кровли одной из многоэтажек.
Рекламные и прочие конструкции пока целы.
Над городом стоит марево из поднятых в воздух частиц пыли и грунта. Кроме того, сообщается о ландшафтном пожаре на территории Каменского района, откуда дым доносит в сторону Донецка.

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Автор: 29.09.2020
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