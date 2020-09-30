До 1 октября продлится прием заявлений на детские выплаты по 10 и 5 тыс. руб.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 сентября — «ПИК». Также до 1 октября федеральные льготники должны обратиться в Пенсионный фонд, чтобы решить, как будут получать набор социальных услуг в 2021 г. — в натуральном виде или в денежном эквиваленте.

На самые популярные вопросы горожан «ПИКу» ответил начальник УПФР в Каменске-Шахтинском Алексей Шевченко.

— Сколько родителей оформили выплаты?

— Всего по данным Отделения ПФР по Ростовской области средства на детей получили 570 тысяч донских семей — более 99% получателей. Общая сумма выплаченных средств превысила 15 млрд руб. Заявления еще продолжают поступать. Речь идет о таких выплатах, как:

ежемесячная выплата на детей до 3 лет — по 5000 рублей за апрель, май и июнь, т.е. всего 15 тысяч рублей;

единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет — 10 тыс. рублей в июне;

единовременная выплата на всех детей до 16 лет — 10 тыс. рублей в июле, которая выплачивалась беззаявительно тем родителям, которые ранее подали заявление на одну из выплат.

Сразу хочу уточнить, что право на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. также распространяется на детей, которым исполнилось 3 года до 30 сентября этого года.

— Имеют ли право на выплаты родители, у которых дети родились в июле, августе и сентябре?

— Согласно Указу, на выплату могут претендовать семьи, в которых дети родились по 30 июня 2020 года.

— Кто имеет право на получение набора социальных услуг?

— Набор социальных услуг предоставляется в составе ежемесячной денежной выплаты. Право на ее получение есть более чем у 50 категорий граждан, в том числе у ветеранов и участников войн, инвалидов всех групп, инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы и т.д. Полный перечень граждан, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты можно посмотреть в разделе «Жизненные ситуации».

— Что включает в себя набор социальных услуг?

— Лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В денежном эквиваленте стоимость набора социальных услуг составляет 1155 руб. в месяц.

— Сколько времени есть для выбора формы его получения?

— До 1 октября 2020 года граждане должны определиться с выбором: получать ли набор социальных услуг в натуральном выражении или его денежный эквивалент.

О своем выборе можно сообщить в Пенсионный фонд, подав электронное заявление через Личный кабинет на сайте ПФР или лично в МФЦ или клиентской службе ПФР.

— Вариант получения набора социальных услуг начнет действовать сразу с 1 октября?

— Нет. Получать набор соцуслуг согласно выбранной форме граждане начнут с января 2021 года.

— А если человека устраивает действующая форма набора социальных услуг, ему тоже необходимо подавать заявление?

— Если человека устраивает действующий ранее вариант получения набора социальных услуг, обращаться никуда не нужно — форма получения в следующем году останется прежней.

— Если, например, человек выберет сейчас денежный эквивалент набора, а затем ему станет удобнее получать услугу в натуральном выражении, можно ли изменить порядок в середине следующего года?

— Вариант предоставления набора социальных услуг можно менять в течение года. Но нужно понимать, что заявление, принятое после 1 октября 2020 года, начнет действовать с 2022 года. Если же гражданин желает изменить форму набора соцуслуг со следующего года, то с выбором он должен определиться до конца сентября.

— Как быть, если люди не нуждаются в льготном проезде или путевке, но хотят получать льготные лекарства?

— У человека есть возможность часть услуг получать в натуральном виде, а другую часть — в денежном эквиваленте.