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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Ростовскую область обрушился штормовой ветер

происшествия

На Ростовскую область обрушился штормовой ветер

Скриншот с сайта ventusky.com.

На Ростовскую область обрушился штормовой ветер

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Опубликовано

Из-за большого количества песка и пыли, поднявшихся в воздух, видимость на дорогах региона существенно снизилась. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 сентября – «ПИК». 30 сентября Донской регион оказался в эпицентре мощного урагана. Порывы ветра местами достигали 23-27 м/с. Метеорологи прогнозируют, что такая погода продлится до 2 октября. Скорость ветра может достигать 24 м/с.
1 октября в Каменске осадков не предвидится. Температура воздуха в дневные часы прогреется до +23 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 17 м/с. 
2 октября возможен небольшой дождь. Температура воздуха +22 с порывами ветра до 15 м/с. 

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Автор: 29.09.2020
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