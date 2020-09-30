Из-за большого количества песка и пыли, поднявшихся в воздух, видимость на дорогах региона существенно снизилась.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 сентября – «ПИК». 30 сентября Донской регион оказался в эпицентре мощного урагана. Порывы ветра местами достигали 23-27 м/с. Метеорологи прогнозируют, что такая погода продлится до 2 октября. Скорость ветра может достигать 24 м/с.

1 октября в Каменске осадков не предвидится. Температура воздуха в дневные часы прогреется до +23 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 17 м/с.

2 октября возможен небольшой дождь. Температура воздуха +22 с порывами ветра до 15 м/с.