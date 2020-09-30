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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

МФЦ в Донецке меняет режим работы из-за коронавируса

oбщество

МФЦ в Донецке меняет режим работы из-за коронавируса

Елена Жукова
Опубликовано

С 1 октября прием граждан будут проводить только по предварительной записи. Такое решение принято оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции на территории Донецка 29 сентября.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 30 сентября  – «ПИК». Чтобы не допустить скопления людей в помещениях МФЦ, с 1 октября и до особого распоряжения прием будет организован по предварительной записи по всему перечню предоставляемых услуг с соблюдением санитарных норм.
Записаться на прием в МФЦ и получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8 (86368) 2-51-77, на интернет-портале МФЦ www.mfc61.ru или с помощью мобильного приложения «МФЦ РО».
Граждане с температурой 37 и более градусов, с явными признаками ОРВИ, а также не имеющие лицевых масок, в помещение центра допускаться не будут. Туда смогут зайти только те люди, которые будут получать услугу.

График работы МФЦ г. Донецка:
понедельник, вторник, четверг, пятница: 8.00-17.00, санитарный час: 12.00-13.00;
среда: 10.00-20.00, санчас 14.00-15.00.
Суббота: 9.00-12.00. Воскресенье — выходной.

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Автор: 29.09.2020
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