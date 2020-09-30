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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанка побывала на Кинотавре в качестве актрисы

oбщество

Каменчанка побывала на Кинотавре в качестве актрисы

Юлия Бурова.

Каменчанка побывала на Кинотавре в качестве актрисы

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Опубликовано

Одну из ролей в фильме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» исполнила уроженка Каменска Юлия Бурова.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 сентября – «ПИК». Мировая премьера фильма А. Кончаловского «Дорогие товарищи!», рассказывающего о новочеркасских событиях 1962 года, состоялась в рамках Международного Венецианского фестиваля и была удостоена специального приза фестиваля. 
Главные роли в ленте исполнили Юлия Высоцкая, Андрей Гусев, Юлия Бурова, Сергей Эрлиш. Российская премьера состоялась на 31-м «Кинотавре» в августе этого года. На широкие экраны фильм «Дорогие товарищи» выйдет в ноябре. 

Примечательно, что исполнительница одной из главных ролей Юлия Бурова родилась в Каменске. О том, как Юлия попала в мир кинематографа и на «Кинотавр», какую роль в ее жизни сыграл режиссер Андрей Кончаловский, читайте в свежем номере «ПИКа» от 30 сентября («ПИК» № 40).   

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Автор: 29.09.2020
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