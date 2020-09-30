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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Горит степь вдоль трассы М4 «Дон» в районе Лиховского моста

Горит степь в районе Лиховского моста. Видео Валентины Лагутиной, «ПИК».

происшествия

Горит степь вдоль трассы М4 «Дон» в районе Лиховского моста

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

В условиях шквалистого ветра огонь распространяется очень быстро, пожарные не успевают тушить горящий сушняк.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 сентября – «ПИК». Огонь вспыхивал в течение дня в разных местах. Один из очагов ландшафтного пожара зафиксирован в Каменске в п. Южном. Там трава загорелась в полдень 30 сентября. Из-за сильного ветра (порывы до 23 м/с) огонь стал стремительно распространяться и подбираться к жилым домам. Пока к месту ЧП ехал пожарный расчет, люди пытались потушить огонь собственными силами. На данный момент полностью ликвидировать пожар не удалось.

По информации начальника Каменского Управления ГО и ЧС Юрия Плотникова, предварительная причина пожара на Южном — перехлест проводов линий электропередач.

Помимо этого в настоящее время полыхает степь в районе Лиховского моста.  Очевидцы передают с трассы, что в направлении Каменска движется огромная колонна с разной техникой — предположительно, МЧС.

Также ландшафтные пожары зафиксированы в Каменском районе: рядом с хуторами Волченский, Богдановский, в районе Малой Каменки. 

«ПИК» следит за ситуацией.

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Автор: 29.09.2020
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