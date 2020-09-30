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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донским медикам посулили пенсионные льготы

здоровье

Донским медикам посулили пенсионные льготы

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Опубликовано

Медработникам региона при определении права на досрочный выход на пенсию время работы с коронавирусными больными будет засчитываться в стаж в двойном размере.

МОСКВА, 30 сентября – «ПИК». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, дающее право медикам, борющимся с COVID-19, выходить на пенсию досрочно. Особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года, когда стаж будет считаться как день за два, установлен постановлением правительства РФ (от 6 августа 2020 № 1191). 
Определены три категории граждан, на которых распространяется действие указанного постановления:

  • медицинские работники по оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарных условиях;
  • медицинские работники по оказанию скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, а также по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию;
  • медицинские работники по оказанию первичной медико-санитарной помощи пациентам с установленным диагнозом в амбулаторных условиях (в том числе на дому), первичной медико-санитарной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии;
  • медицинские работники, осуществляющие отбор биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции, осуществляющие транспортировку пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.

Для сельских медицинских работников, а также для работников отделений хирургического профиля, анестезиологии-реанимации, патолого-анатомических отделений, бюро судебно-медицинской экспертизы работа с пациентами с короновирусом в период с 1 января по 30 сентября 2020 года засчитывается в двойном размере с учетом нового постановления № 1191 (без применения льготного порядка подсчета стажа согласно постановлению правительства РФ от 29 октября 2002 № 781).

Постановление не распространяется на тех медицинских работников, которые уже получают пенсию.

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Автор: 29.09.2020
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