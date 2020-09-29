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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанам предлагают оценить работу городских властей

власть

Каменчанам предлагают оценить работу городских властей

Виктория Костовская
Опубликовано

До 31 декабря любой житель Каменска-Шахтинского вне зависимости от возраста сможет принять участие в опросе об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 сентября — «ПИК». Участникам опроса предлагается оценить качество работы экс-главы администрации Константина Фетисова и главы города — председателя городской думы по организации обслуживания в сферах газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, организации транспортного обслуживания города и повышения качества автомобильных дорог. 
Также предлагается оценить работу гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимира Ревенко и директора филиала АО «Донэнерго» КМЭС Андрея Шульгина.
Опрос проводится на официальном портале Правительства Ростовской области. Зайти на интернет страницу с опросом можно пройдя по ссылке.

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Автор: 22.09.2020
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