Каменский чиновник предлагал бизнесмену помочь за определенную плату вернуть причитающийся ему долг в размере почти 15 млн руб.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 сентября — «ПИК». Все началось еще в 2017 году. Местный подрядчик асфальтировал территорию на одном из предприятий в х. Старая Станица. Работы были выполнены в полном объеме и в срок. Но организация, чью территорию облагородили, с подрядчиком не расплатилась.

Согласно выписке из протокола судебного заседания, замглава города по вопросам ЖКХ Сергей Рязанцев пообещал предпринимателю «решить вопрос». Предполагалось, что должники вернут сумму не деньгами, а автомобильной и спецтехникой. За услугу экс-замглавы запросил 5 млн руб. Процедуру передачи взятки обговорили — сначала 2,5 млн в обмен на документацию специмущества, затем оставшуюся часть. Деньги должен был забрать посредник, некий Алексей.

Передача денег проходила уже под контролем сотрудников ФСБ. Посредник, являвшийся на тот момент сотрудником задолжавшей компании, предварительно обговорив план действий с экс-замом, получил денежное вознаграждение в сумме 2,5 млн руб. от владельца дорожной компании, но тут же был взят с поличным. В присутствии понятых в рабочем кабинете ему было предложено добровольно выдать полученные деньги. Однако мужчина рассказал, что, получив крупную сумму, положил деньги в бумажный пакет и выбросил его в окно. Там пакет подобрал уже другой участник махинаторской схемы и перепрятал в полуразрушенном здании. Деньги оттуда должен был забрать получатель взятки.

Во время следственных мероприятий соучастник рассказал, где спрятаны деньги, а также раскрыл всю преступную схему.

В итоге 21 марта 2019 года в отношении Алексея Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело*. Позже суд приговорит его к трем годам лишения свободы условно. Мужчина в полном объеме признал свою вину, полностью изобличил своего подельника и дал показания в отношении С. Рязанцева.

Замглавы по ЖКХ был освобожден от занимаемой должности и уволен с муниципальной службы с формулировкой: «в связи с несоблюдением ограничений и запретов, налагаемых законодательством на муниципального служащего» и был взят под стражу, где находился до вступления в силу решения суда по уголовному делу.

Суд признал С. Рязанцева виновным и приговорил к 2,8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый подавал апелляционную жалобу, но суд оставил решение без изменений. Приговор вступил в силу 14 июля 2020 года.

Информация предоставлена Управлением Федеральной службы безопасности по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском.