анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 30 сентября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 40-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Ситуация усложняется. По данным Роспотребнадзора, за неделю с 21 по 27 сентября количество вновь заболевших Ковид-19 в Каменске составило 30 человек. В августе по сравнению с июлем прирост заболеваемости — 36%, с 1 по 21 сентября — 78%; наполненность инфекционного госпиталя ЦГБ — более 100% »2
- Сентябрь кончился, а председателя все нет. Новая городская дума начинает работу с «пробуксовки»: Донецк уже имеет главу, а Каменск — еще нет. /2, 14
- Когда рак на горе свистнет. Примерно такие сроки обозначены для завершения раскопок в Астаховском и по Ворошилова. /10-11
- Будет хлеб — будет и обед. Как давно вы слышали о том, чтобы что-то подешевело?.. То-то же. А такая новость есть — смотрите на странице. /4
- Узбеки бор? Узбеков йок* — уехали. Сентябрь в Лиховском: 156 палаток, режим ЧС, футбольный матч и 60 тысяч на билеты. /9
*бор — есть (узбекск. bor). **йок — нет (узбекск. yo’q)
- Совпадение или закономерность? В каменскую больницу опять влетел ночной гонщик. За последние две недели это второй случай. /3
- ЦГБ вновь теряет кадры. На фоне сложной эпидситуации в каменской ЦГБ продолжаются кадровые перестановки. /3
- К погорельцам приехал прокурор. И.о. прокурора Ростовской области Сергей Паволин встретился с жителями ст. Репной, потерявшими жилье в результате ландшафтного пожара. /6
- Будни уголовного розыска. В статье расскажем о самых громких раскрытых преступлениях в Каменске в этом году. /8
- На «Кинотавре» я попала в сказку. В ноябре на широкие экраны выйдет историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», завоевавшая специальный приз на Венецианском кинофестивале. Одну из главных ролей в ленте исполнила каменчанка Юлия Бурова. В эксклюзивном интервью «ПИКу» актриса рассказала о сложных этапах обучения актеров, о преподавательском гении Андрея Кончаловского, своем кинодебюте и блеске отечественного «Кинотавра». /24, 25