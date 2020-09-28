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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменскую больницу опять влетел ночной гонщик

происшествия

В каменскую больницу опять влетел ночной гонщик

В каменскую больницу опять влетел ночной гонщик

От медицинского освидетельствования водитель отказался.
Евгения Чеботарёва
Опубликовано

В ночь с 26 на 27 сентября 34-летний водитель «четырнадцатой» гнал с бешеной скоростью по ул. Щаденко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 сентября — «ПИК». На повороте в переулок Садовый гонщик не справился с управлением и врезался в ограждение ЦГБ. В результате автомобиль снес отбойник, заборный пролет, перелетел через лестницу и приземлился уже на аллее больницы. Окончательно затормозить водителю удалось только на крыльце здания поликлиники.
Стоит отметить, что за последние две недели это второй случай, когда автомобили не вписываются в поворот в этом переулке.

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Автор: 22.09.2020
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