В ночь с 26 на 27 сентября 34-летний водитель «четырнадцатой» гнал с бешеной скоростью по ул. Щаденко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 28 сентября — «ПИК». На повороте в переулок Садовый гонщик не справился с управлением и врезался в ограждение ЦГБ. В результате автомобиль снес отбойник, заборный пролет, перелетел через лестницу и приземлился уже на аллее больницы. Окончательно затормозить водителю удалось только на крыльце здания поликлиники.

Стоит отметить, что за последние две недели это второй случай, когда автомобили не вписываются в поворот в этом переулке.