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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке плюс два пациента с коронавирусом

здоровье

В Донецке плюс два пациента с коронавирусом

Елена Жукова
Опубликовано

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в городе зарегистрировано еще два случая заболевания COVID-19. Общее число умерших от коронавируса за весь период эпидемии выросло до шести человек.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 28 сентября  – «ПИК». Всего с начала пандемии насчитывается 252 случая инфицирования, 239 человек выздоровели. Согласно информации городского оперштаба, из числа выявленных заболевших четверо были госпитализированы, у остальных заболевание протекает без признаков ОРВИ, они соблюдают режим карантина.

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Автор: 22.09.2020
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