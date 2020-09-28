По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в городе зарегистрировано еще два случая заболевания COVID-19. Общее число умерших от коронавируса за весь период эпидемии выросло до шести человек.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 28 сентября – «ПИК». Всего с начала пандемии насчитывается 252 случая инфицирования, 239 человек выздоровели. Согласно информации городского оперштаба, из числа выявленных заболевших четверо были госпитализированы, у остальных заболевание протекает без признаков ОРВИ, они соблюдают режим карантина.