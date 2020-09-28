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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке пастух пырнул ножом таксиста

происшествия

В Донецке пастух пырнул ножом таксиста

Елена Жукова
Опубликовано

ЧП случилось в пер. Шолохова пос. Станичного в ночь на 27 сентября. Подозреваемый в нападении ранее судимый мужчина арестован. Оказалось, он находится в розыске за убийство в Хабаровске. Возбуждено уголовное дело.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 28 сентября – «ПИК». Как сообщили «ПИКу» в прокуратуре города, признано законным возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст.166 УК РФ — Неправомерное завладение автомобилем с применением насилия. Кроме того, добавили в полиции города, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.
Как сообщили в ОМВД России по г. Донецку, таксист фирмы «Первое такси» прибыл на вызов и увидел, что пассажир нетрезвый и неадекватный. После словесной перепалки между ними завязался конфликт, таксист попытался высадить пассажира, в результате пассажир ударил водителя ножом в ребро за то, что тот не хотел его везти. А затем уехал на его машине «Лада Гранта», которую впоследствии бросил в районе объездной дороги в пос. Гундоровский.
Личность подозреваемого сотрудникам угрозыска быстро удалось установить и задержать его уже утром 28 сентября. Им оказался ранее судимый приезжий, без регистрации, работающий пастухом у предпринимателя.
Таксист был госпитализирован в ЦГБ Донецка, в настоящее время его жизни ничто не угрожает.

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Автор: 22.09.2020
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