Торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя и Дню микрорайона Заводского, должно было состояться 25 сентября в 17.00. Однако из-за ограничений, связанными с коронавирусом, праздник отменен.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 сентября — «ПИК». Отменены и концерты во дворах многоквартирных домов мкр. Заводского в субботу, 26 сентября.

Праздничный концерт и музыкальный фотоальбом «С любовью о Заводском», подготовленные работниками ДК машиностроителей, можно будет посмотреть в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на сайте ДК машиностроителей.