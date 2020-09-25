Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске День машиностроителя пройдет в онлайн-формате

культура

В Каменске День машиностроителя пройдет в онлайн-формате

Виктория Костовская
Опубликовано

Торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя и Дню микрорайона Заводского, должно было состояться 25 сентября в 17.00. Однако из-за ограничений, связанными с коронавирусом, праздник отменен.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 сентября — «ПИК». Отменены и концерты во дворах многоквартирных домов мкр. Заводского в субботу, 26 сентября.
Праздничный концерт и музыкальный фотоальбом «С любовью о Заводском», подготовленные работниками ДК машиностроителей, можно будет посмотреть в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на сайте ДК машиностроителей.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике культура

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 сентября
Автор: 22.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В каменском лагере для мигрантов из Узбекистана умер мужчина

здоровье

Каменске резко увеличилось количество ковидных больных

происшествия

В мкр. Лиховском насмерть сбили женщину

транспорт

В Каменске железнодорожный переезд закрыли без предупреждения

ЖКХ

В Каменске на полдня отключат свет
Реклама
Вверх