По данным диспетчерской пожарной части № 43, ЧП случилось в 8.05 25 сентября в 16 квартале, около дома № 7. Пострадавших нет.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 сентября – «ПИК». В настоящее время на месте работают пожарные.

Согласно предварительной информации, школьный автобус ПАЗ перевозил детей, когда водитель увидел дым, показавшийся из моторного отсека. Он экстренно остановил автобус, высадил школьников и попытался самостоятельно ликвидировать очаг возгорания.

В Отделе надзорной деятельности и профилактической работы в г. Донецке уточнили, что вероятной причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Сообщается, что транспортное средство не новое, и, возможно, его состояние способствовало возникшей неисправности. Обстоятельства ЧП устанавливаются.