Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Школьный автобус на ходу загорелся в Донецке

происшествия

Школьный автобус на ходу загорелся в Донецке

Школьный автобус на ходу загорелся в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

По данным диспетчерской пожарной части № 43, ЧП случилось в 8.05 25 сентября в 16 квартале, около дома № 7. Пострадавших нет.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 25 сентября – «ПИК». В настоящее время на месте работают пожарные.
Согласно предварительной информации, школьный автобус ПАЗ перевозил детей, когда водитель увидел дым, показавшийся из моторного отсека. Он экстренно остановил автобус, высадил школьников и попытался самостоятельно ликвидировать очаг возгорания.

В Отделе надзорной деятельности и профилактической работы в г. Донецке уточнили, что вероятной причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Сообщается, что транспортное средство не новое, и, возможно, его состояние способствовало возникшей неисправности. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 23 сентября
Автор: 22.09.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

80-летний мужчина выпал из окна ЦГБ Донецка

происшествия

В каменском лагере для мигрантов из Узбекистана умер мужчина

здоровье

В Донской регион поступила вакцина от коронавируса

здоровье

Новый случай коронавируса в Донецке

здоровье

Каменске резко увеличилось количество ковидных больных
Реклама
Вверх