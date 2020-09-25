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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Подрядчик спешит в срок обновить центральный пляж

ЖКХ

Подрядчик спешит в срок обновить центральный пляж

Фото автора.

Подрядчик спешит в срок обновить центральный пляж

Виктория Костовская
Опубликовано

На этой неделе вновь закипела работа по благоустройству центрального городского пляжа.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 сентября — «ПИК». Большую часть пляжного оборудования, в том числе наблюдательную вышку и деревянную беседку, уже установили, завершают укладку тротуарной плитки и выравнивание территории будущих газонов. Осталось установить уличное освещение, скамейки и оборудовать спортивную площадку.

По информации и.о. главы администрации города Александра Срыбного, благоустройство центрального пляжа по программе «Комфортная городская среда» должно завершиться к 1 октября.

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Автор: 22.09.2020
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