ЖКХ
На субботник в Каменске вышли бюджетники и бизнес
25 сентября в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» прошла генеральная уборка центральных улиц, парков и скверов города.
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 сентября — «ПИК». Традиционно на субботнике работали сотрудники бюджетных и муниципальных учреждений города. Они вычистили от бытового мусора, листвы и веток набережную, пер. Придорожный, криницу на ул. Московской, зону отдыха «Топольки», парк Маяковского.
Кроме того, в уборке города приняли участие 16 предприятий:
- ФКП «Комбинат «Каменский»
- АО «Каменскволокно»
- АО «Каменский стеклотарный завод»
- ПО «Северо-Восточные электрические сети»
- филиал ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго»
- филиал АО «Донэнерго» «Каменские межрайонные электрические сети»
- ООО «Арамид»
- ООО «НПКФ «АВС-К»
- ООО «АС»
- ООО «Лакомка»
- ООО «Дарья»
- ООО «Автоцентр «КамАЗ»
- ООО «Полимер»
- ООО «ККП»
- ООО «Компас-С»
- ООО «Пирамида».