25 сентября в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» прошла генеральная уборка центральных улиц, парков и скверов города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 сентября — «ПИК». Традиционно на субботнике работали сотрудники бюджетных и муниципальных учреждений города. Они вычистили от бытового мусора, листвы и веток набережную, пер. Придорожный, криницу на ул. Московской, зону отдыха «Топольки», парк Маяковского.

Кроме того, в уборке города приняли участие 16 предприятий: