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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На субботник в Каменске вышли бюджетники и бизнес

Фото автора.

ЖКХ

На субботник в Каменске вышли бюджетники и бизнес

Виктория Костовская
Опубликовано

25 сентября в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» прошла генеральная уборка центральных улиц, парков и скверов города.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 25 сентября — «ПИК». Традиционно на субботнике работали сотрудники бюджетных и муниципальных учреждений города. Они вычистили от бытового мусора, листвы и веток набережную, пер. Придорожный, криницу на ул. Московской, зону отдыха «Топольки», парк Маяковского.
Кроме того, в уборке города приняли участие 16 предприятий: 

  • ФКП «Комбинат «Каменский»
  • АО «Каменскволокно»
  • АО «Каменский стеклотарный завод»
  • ПО «Северо-Восточные электрические сети»
  • филиал ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго»
  • филиал АО «Донэнерго» «Каменские межрайонные электрические сети» 
  • ООО «Арамид»
  • ООО «НПКФ «АВС-К»
  • ООО «АС»
  • ООО «Лакомка»
  • ООО «Дарья»
  • ООО «Автоцентр «КамАЗ»
  • ООО «Полимер»
  • ООО «ККП»
  • ООО «Компас-С»
  • ООО «Пирамида».

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Автор: 22.09.2020
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